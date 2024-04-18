Українські фанати дізналися, на яких платформах можна буде дивитися матчі Євро-2024.

Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи з футболу УЄФА 2024 року. Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO.

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Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу в трансляції УЄФА Євро-2024. Вболівальники зможуть дивитися окремі матчі Євро-2024 на місцевих телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Суспільний мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів раунду 1/8 фіналу, чвертьфінали, обидва півфінали й сам фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плей-оф у разі потрапляння туди нашої команди.

Ці матчі можна буде побачити в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Усі матчі УЄФА Євро-2024 будуть доступні на MEGOGO за передплатою; деталі будуть оголошені незабаром.

Розподіл матчів групового етапу турніру вже відомий. Розклад доступний у графіці нижче. Розподіл матчів раунду 16 та чвертьфінальних матчів відбудеться безпосередньо під час турніру. Коментаторами для обох мовників будуть представники коментаторської команди MEGOGO.

Нагадаємо, що медіасервіс MEGOGO був офіційним транслятором кампанії відбіркового циклу на Євро, яка тривала 2022-24 року та є офіційним транслятором національної збірної України з футболу.

Розклад трансляцій 1 туру Євро-2024 в Україні:

2 туру

3 туру

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