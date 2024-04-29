24 сборные определились с тренировочными лагерями во время чемпионата Европы в Германии.

Все команды организовали лагеря на территории Германии, где и состоится Евро-2024. Сборные брали за основу логистику, чтобы максимально удобно и быстро добираться на матчи группового этапа.

Сборная Украины будет базироваться в Висбадене. Рядом с нами будет база Словакии – соперника по группе и главного конкурента в борьбе за второе место. Словаки расквартируются в Майнце. Поблизости будут и другие оппоненты Украины по группе E: Бельгия забронировала Людвигсбург, а Румыния – Вюрцбург.

Сборная Украины получила удобное расположение на Евро-2024 – дорога к двум матчам будет упрощенной

На территории бывшей Восточной Германии свои базы выбрали только Англия и Хорватия. Австрия решила жить в Берлине. Хозяева турнира раскинут лагерь в баварском Герцогенаурасе – родине известных Ади Дасслера и Руди Дасслера.

Самым популярным стал регион Северный Рейн-Вестфалия, ввиду прекрасной инфраструктуры. Также многие сборные будут жить на юге в Баден-Вюртемберге.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии в Мюнхене 17 июня. Затем поединок против Словакии в Дюссельдорфе 21 июня, а в третьем туре будет встреча с Бельгией в Штутгарте 26 июня.