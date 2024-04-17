“Во время финального турнира Евро-2024 сборная Украины будет базироваться в городке Висбаден с населением в менее 300 тысяч жителей, что является столицей федеральной земли Гессен. Крупнейший город этой земли – Франкфурт, расположен всего лишь в 30 км от административного центра. Среди городов-побратимов Висбадена – наш Каменец-Подольский.

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В Висбадене наша команда будет жить и тренироваться на местном стадионе. Из своего турнирного лагеря национальной команде будет удобно добираться до всех трех городов проведения матчей группового этапа. Наибольшее расстояние до Мюнхена, где сборная Украины проведет стартовый матч Евро с Румынией (17 июня) – 400 км. Туда "сине-желтые" планируют прибыть за два дня до игры. А вот до двух следующих городов групповой стадии, Дюссельдорфа и Штутгарта, фактически одинаковое расстояние – около 200 километров. Сюда украинцы планируют добираться автобусом.

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру 30 мая в другом немецком городе – Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день наша команда вылетит в Польшу, где 7 июня сыграет товарищеский поединок с местной сборной. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024", – говорится на официальном сайте УАФ.

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