Поединок 23-го тура Экстраклясы между Легией и краковской Вислой запомнился поступками польских ультрас, которые в очередной раз напомнили миру, кем же на самом деле является президент России.

Фанаты Легии и Вислы, являющиеся принципиальными соперниками, объединились из-за событий в Украине. Во время матча в Варшаве ультрас громко спели знаменитый польский народный хит "Руска к*рва".

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В соседней стране-агрессоре, потерпевшей крах в намерениях быстро захватить украинские территории, некоторых слов могли не понять (или притвориться, что не поняли). Фанаты предусмотрели и это, вывесив красноречивый баннер. Текст поймет даже ребенок, знающий английский алфавит.

К слову, поединок завершился победой Легии со счётом 2:1. Столичная команда забила победный гол в компенсированное время и обошла Вислу, опустив краковскую команду в зону вылета.

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