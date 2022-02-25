Зинченко: Братский народ, говорили они... Суки, ненавижу
08:48 - Читати українською
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не подбирал слов относительно агрессора.
"Братский народ, говорили они. Суки, ненавижу", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив видео боев из Сум.
Зинченко вышел на протест против российской агрессии в Украине
Напомним, Александр не впервые высказывается о полномасштабном вторжении России на территорию Украины, а накануне в Манчестере даже принял участие в митинге против военных действий северного соседа на территории нашего государства.
Россия напала на Украину: реакция западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других наших футболистов
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter