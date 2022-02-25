"Братский народ, говорили они. Суки, ненавижу", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив видео боев из Сум.

Зинченко вышел на протест против российской агрессии в Украине

Напомним, Александр не впервые высказывается о полномасштабном вторжении России на территорию Украины, а накануне в Манчестере даже принял участие в митинге против военных действий северного соседа на территории нашего государства.

Россия напала на Украину: реакция западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других наших футболистов