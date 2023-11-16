Национальная сборная Украины 16 ноября сыграла товарищеский поединок против Лехии Гданьск. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч 16 ноября 2023

Украина – Лехия Гданьск – 2:0

Голы: Пихаленок, 28, Назарина, 58

Стартовый состав Лехии Гданьск: Сарнавский – Бугай, Чиндрис, Бжек, Калагур – Желизко, Капич, Сезоненко – Мена, Зявински, Хлань.

Сборная Украины готовится к решающему матчу 10-го тура отбора на Евро-2024 против Италии, который будет сыгран 20 ноября в Леверкузене. Частью подготовки к этой игре стал спарринг против Лехии Гданьск, которая играет во втором дивизионе Польши. Поединок в Гданьске стартовал в 17:00 по киевскому времени и был полностью секретным – игра состоялась за закрытыми дверями без присутствия журналистов и болельщиков. Трансляции тоже не было. Матч прошел на Polsat Plus Arena, которую построили к Евро-2012.

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За несколько дней до игры Сергей Ребров признался, что его команде этот матч не был нужен, но по требованию УЕФА сборная Украины вынуждена была сыграть дополнительный спарринг. "Сейчас товарищеский матч нам не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. К сожалению, мы должны играть эту контрольную игру", – признался наставник сборной Украины.

В стартовом составе Лехии вышли три украинца – голкипер Богдан Сарнавский, а также полузащитники Иван Желизко и Максим Хлань. С первых минут сыграл и Рифет Капич – бывший лидер криворожского Кривбасса. Стартовый состав сборной Украины УАФ не указала (по крайней мере, на момент выхода этой новости). Известно только, что капитаном команды был Сергей Сидорчук.

Украина открыла счет в середине первого тайма. На 28-й минуте забил Александр Пихаленок. Для 26-летнего полузащитника СК Днепр-1, этот гол стал дебютным в составе национальной сборной. Правда, не факт, что он пойдет в реестр, ведь, вероятнее всего, для УЕФА этот матч не будет даже товарищеским. Гол Пихаленка стал единственным до перерыва.

Во втором тайме Егор Назарина удвоил преимущество "сине-желтых". Полузащитник Шахтера забил на 58-й минуте. Как и Пихаленок, 26-летний Назарина тоже отличился первым голом за национальную команду. Этот гол оказался последним в матче. 2:0 – победа подопечных Реброва в тайном контрольном поединке.

Решающий поединок в борьбе за прямую путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене. Матч Украина – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени.