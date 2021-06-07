Сборная Украины встречается с командой Кипра в рамках подготовки к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Кипр на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Кипр на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Поединок проходит на ОСК Металлист в Харькове. Это четвертая встреча в противостоянии команд – раньше они по разу побеждали и играли вничью. Для подопечных Андрея Шевченко это последний спарринг перед стартом на Евро-2020 (против Нидерландов 13 июня) и возможность продолжить победное шествие после удачного поединка с Северной Ирландией (1:0 в Днепре 3 июня). К слову, сегодняшний соперник Украины в последнем рейтинге ФИФА разместился на 97-м месте.

На 36-й минуте Украина заработала пенальти. Александр Зубков после ошибки защитника выбегал один на один и был сбит в штрафной. 11-метровый и красная карточка. Андрей Ярмоленко переиграл кипера и открыл счет.

Украина – Кипр: видео гола Ярмоленко

Уже в компенсированное к первому тайму время арбитр назначил второй пенальти в ворота киприотов. На этот раз – за игру рукой. К мячу подошел Александр Зинченко, который сделал счет 2:0.

Украина – Кипр: видео гола Зинченко