Украина будет принимать Францию в первом туре отбора на чемпионат мира 2026 года. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляции – в этой новости "Футбол 24".

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 5 сентября. Стартовый свисток на Тарчинский Арена во Вроцлаве должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция: анонс матча отбора на ЧМ-2026

Где смотреть Украина – Франция? Трансляцию игры эксклюзивно покажет MEGOGO на своей платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях. За главными событиями можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Конопля, Матвиенко (к), Забарный, Зинченко – Калюжный, Ярмолюк – Зубков, Судаков, Гуцуляк – Довбик.

Франции: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Динь – Чуамени, Коне – Дуэ, Олисе, Барколя – Мбаппе (к).