Юношеские сборные Украины и Швейцарии уже вскоре сойдутся в поединке за первое место в группе элит-раунда отбора к Евро-2024. Стартовые составы и онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между сборными Украины и Швейцарии U-19 начнется в 15:00 по киевскому времени. Обе команды набрали по 6 очков в предыдущих двух играх, обыграв Латвию и Северную Македонию. Посмотреть матч Украина U-19 – Швейцария U-19 можно вживую в этой новости.

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Добавим, что только первое место в группе гарантирует участие на чемпионате Европы – Украина имеет лучшие позиции благодаря лучшей разнице голов.

Стартовый состав сборной Украины U-19: Крапивцов – Гусев, Мельник, Михавко, Огарков – Кревсун, Ващенко, Гаджиев – Синчук, Пономаренко, Маткевич.

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