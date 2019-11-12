toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020 ТАЙСОН

Украина – Эстония: ни один общенациональный канал не покажет матч вживую

22:09 219 Читати українською
Украина – Эстония: ни один общенациональный канал не покажет матч вживую
Сборная Украины / УАФ

Товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии будет транслироваться вживую только на телеканале Футбол 1.

 

Матч сборных Украины и Эстонии не будет показан в прямом эфире на телеканале Украина, сообщает пресс-служба канала.

Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

Отмечается, что игра будет показана только в записи в полночь 15 ноября. Таким образом, единственным вариантом увидеть игру "сине-желтых" остается телеканал Футбол 1, который доступен в кабельных сетях и платном спутниковом ТВ.

Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованості
17:00
685
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Футбол 1 телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
12
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук