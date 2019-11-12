Украина – Эстония: ни один общенациональный канал не покажет матч вживую

Товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии будет транслироваться вживую только на телеканале Футбол 1.

Матч сборных Украины и Эстонии не будет показан в прямом эфире на телеканале Украина, сообщает пресс-служба канала.

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Отмечается, что игра будет показана только в записи в полночь 15 ноября. Таким образом, единственным вариантом увидеть игру "сине-желтых" остается телеканал Футбол 1, который доступен в кабельных сетях и платном спутниковом ТВ.

Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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