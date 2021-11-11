Украина – Болгария: футболисты национальной команды записали видеообращение к фанатам
09:26 - Читати українською
Сборная Украины нуждается в поддержке в товарищеском матче против Болгарии.
Подопечные Александра Петракова проводят последние приготовления к спаррингу с Болгарией, который состоится в Одессе сегодня, 11 ноября, начало в 19:30.
Украина – Болгария: подопечные Петракова провели тренировку перед спаррингом в Одессе
В связи с этим украинские футболисты записали видеообращение к своим болельщикам с призывом прийти на стадион Черноморец и поддержать национальную команду.
Напомним, 16 ноября сборную Украины ожидает решающий поединок за выход из группы отбора в ЧМ-2022 против боснийцев.
Украина – Болгария: анонс товарищеского матча
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