Сборная Украины нуждается в поддержке в товарищеском матче против Болгарии.

Подопечные Александра Петракова проводят последние приготовления к спаррингу с Болгарией, который состоится в Одессе сегодня, 11 ноября, начало в 19:30.

Украина – Болгария: подопечные Петракова провели тренировку перед спаррингом в Одессе

В связи с этим украинские футболисты записали видеообращение к своим болельщикам с призывом прийти на стадион Черноморец и поддержать национальную команду.

Напомним, 16 ноября сборную Украины ожидает решающий поединок за выход из группы отбора в ЧМ-2022 против боснийцев.

Украина – Болгария: анонс товарищеского матча