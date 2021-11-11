Збірна України потребує підтримки у товариському матчі проти Болгарії.

Підопічні Олександра Петракова проводять останні підготування до спарингу з Болгарією, який відбудеться в Одесі сьогодні, 11 листопада, початок о 19:30.

Україна – Болгарія: підопічні Петракова провели тренування перед спарингом в Одесі

З цієї нагоди українські футболісти записали відеозвернення до своїх вболівальників із закликом прийти на стадіон Чорноморець та підтримати національну команду.

Нагадаємо, 16 листопада на збірну України очікує вирішальний поєдинок за вихід із групи відбору до ЧС-2022 проти боснійців.

Україна – Болгарія: анонс товариського матчу