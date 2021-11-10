Национальная команда Украины готовится к поединку с болгарами.

После прогулки по Одессе и теоретического занятия футболисты сборной Украины отправились на стадион Черноморец на вечернюю тренировку, сообщает официальный сайт УАФ.

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В ходе основной части занятия тренерский штаб нарабатывал модель игры, которая будет применена во время контрольного матча с Болгарией. Спарринг запланирован на 11 ноября, начало в 19:30.

Напомним, главный матч в рамках отбора в ЧМ-2022 украинцы проведут 16 ноября на выезде против боснийцев.

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