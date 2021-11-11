Для сборной Украины наступает решающий момент квалификации к катарскому Мундиалю. Вследствие домашней ничьи против Боснии и Герцеговины наша сборная оказалась в ситуации, в которой при любых условиях нельзя проигрывать в Сараево – украинцам нужна хотя бы ничья, хотя даже победа ничего не будет гарантировать в случае победы финнов над боснийцами. Словом, подопечным Александра Петракова нужно подготовиться к матчу года как можно лучше.

Украина – Болгария: прогноз на товарищеский матч

Товарищеский поединок против Болгарии в Одессе выпал очень вовремя. Спарринг-партнёр у нас такой, как надо. Это довольно слабенькая сборная, которая не била своих соперников в первых шести матчах в 2021 году (когда пришёл новый тренер) и умудрилась пропустить три гола от Литвы. Впрочем, этот же коллектив осенью отобрал очки у Италии на выезде и бил Северную Ирландию в отборе к ЧМ-2022.

Квалификацию на Мундиаль болгары провалили, но здесь много футболистов с опытом игры в Европе – правда, в клубах низкого уровня и часто на второстепенных ролях.

Подопечные Ясена Петрова играют в схеме 4-2-3-1, отличаются неуступчивостью, настойчивостью и способностью создать проблемы соперникам без должной мотивации, однако класс у Болгарии очень скромный. Это – идеальный вариант для подготовки к Боснии.

Что же будет готовить Украина? Вероятно, Александр Петраков данный матч рассматривает, как возможность проверить ближайший резерв, ведь с основой в Сараево всё более-менее очевидно. В частности, главный тренер сообщил, что позицию левого латераля после травмы Миколенко закроет Соболь, а в случае проблем Эдуарда подстрахуют Матвиенко, Корниенко или Зинченко.

Александр Петраков пообещал, что даст отдых ряду лидеров, ведь они провели много матчей и нужны свежими. Это открывает путь к небольшим экспериментам – в частности, интересно посмотреть, выйдет ли Малиновский, в какой роли его будут использовать и как он себя проявит. То же самое касается Зинченко.

Кроме того, следует проверить готовность Коваленко и Гармаша к футболу Петракова. Не менее важен вопрос с правым латералем – любимчиком Александра Васильевича стал Тымчик, но последний месяц трудно занести в его актив. Может быть, с Караваевым будет лучше? Да и безусловно основного голкипера в сборной ещё нет, хотя в фавориты выбивается Пятов.

В любом случае, большой ротации ожидать не стоит, потому что лидерам сборной в этом поединке важно отработать тактику на Боснию. Да и замен разрешно только шесть. Нам кажется, что большинство из них будут потрачены именно на вышеупомянутых футболистов – и их начнут проводить уже во втором тайме.

Ориентировочные составы на матч Украина – Болгария

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Болгария: Караджов – Турицов, П. Христов, Божиков, Велковски – Чочев, Р. Цонев – Неделев, Малинов, Десподов – А. Илиев

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Украина – однозначный фаворит встречи. Конечно, это только товарняк, в котором важно отработать игровую модель и проверить резервистов, однако проблем с мотивацией у наших футболистов не возникнет. Их просто не может быть после семи ничьих в отборе при одной победе. Сегодня "сине-жёлтые" будут желать вынести Болгарию – тем более перед родной публикой.

Наш соперник неуступчив, так что разгрома ожидать не стоит (тем более, при нашей-то реализации моментов), но шансов хотя бы на ничью с Украиной у болгар мало. Подопечные Александра Петракова должны одержать уверенную победу.

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