Уэска – Леганес: Кравец и Лунин попали в стартовый состав гостей – онлайн трансляция матча

Леганес опубликовал стартовый состав на поединок последнего тура чемпионата Испании против Уэски.

С первых минут в составе Леганеса на поле выйдут украинский вратарь Андрей Лунин, а также левый защитник Василий Кравец, сообщает официальный Твиттер "огурцов".

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Напомним, это уже второе появление подряд Лунина в стартовом составе команды из пригорода Мадрида. Зато Кравец вышел на поле впервые с 24 апреля.

К слову, поединок 38-го тура чемпионата Испании между Уэской и Леганесом состоится сегодня, 18 мая, начала матча – в 21:45.

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