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Уэска – Леганес: Кравец и Лунин попали в стартовый состав гостей – онлайн трансляция матча

18 мая 21:29 120 Читати українською
Уэска – Леганес: Кравец и Лунин попали в стартовый состав гостей – онлайн трансляция матча
Андрей Лунин

Леганес опубликовал стартовый состав на поединок последнего тура чемпионата Испании против Уэски.

55’ Мартин Мантовани
83’ Мартин Мантовани
 
Мартин Мантовани 39’
39’ Мартин Мантовани
55’ Мартин Мантовани
83’ Мартин Мантовани

С первых минут в составе Леганеса на поле выйдут украинский вратарь Андрей Лунин, а также левый защитник Василий Кравец, сообщает официальный Твиттер "огурцов".

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Напомним, это уже второе появление подряд Лунина в стартовом составе команды из пригорода Мадрида. Зато Кравец вышел на поле впервые с 24 апреля.

К слову, поединок 38-го тура чемпионата Испании между Уэской и Леганесом состоится сегодня, 18 мая, начала матча – в 21:45.

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Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Видеоновости Леганес Леганес Василий Кравец Василий Кравец Уэска - Леганес
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