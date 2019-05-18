Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розлючений через повідомлення в іспанських ЗМІ щодо свого вибору другого воротаря. Нові інсайди подає видання ABC, а французький фахівець у своєму дусі коментує всі останні чутки.

Це був гарячий тиждень для Зізу. Спочатку з'явились повідомлення про остаточний відхід Наваса, якого мав би замінити Лунін у ролі резервного воротаря. Згодом Marca вибухнула інформацією про конфлікт Зідана з президентом Флорентіном Пересом через українця. Мовляв, наставник Реала вважає, що його син Лука нічим не гірший за юного гравця збірної України, який "так і не спромігся відвоювати місце в основі навіть Леганеса". Якщо взяти голу статистику, то вона не говорить однозначно за когось з них, нібито переконував Зінедін.

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Лука провів 27 матчів за молодіжну команду "вершкових" у сезоні 2018/19, пропустивши 33 голи і 9 разів відстоявши на нуль. У його двох матчах за головний Реал, які зіграв за останні 2 роки, незмінно пропускав по 2 голи. Дебютував у 2018-му проти Вільяреала (2:2), продовжив після повернення батька з Уескою (3:2). Кінець поточного сезону – екзамен для Зідана-молодшого, адже його чекають вирішальні матчі за підвищення у класі і вихід до Сегунди.

Лунін зіграв значно менше (6 матчів) за Леганес, зате всі – на дорослому рівні. Андрій пропустив 5 голів, а залишився сухим у 3-х зустрічах. Marca стверджує, що боси Реала розлючені ситуацією українця, який "фактично змарнував весь рік" в оренді, незважаючи на чудові задатки та навички. Для екс-воротаря Зорі фініш сезону також видається напруженим. Нарешті повернувся в основу Леганеса і готується зіграти другий матч поспіль у Прімері, після чого вирушає на молодіжний Чемпіонат світу-2019, де збірна України U-20 зіграє проти США, Катару і Нігерії.

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Легенда Реала Хорхе Вальдано (двічі брав Кубок УЄФА як нападник клубу, вигравав чемпіонат Іспанії у статусі головного тренера) відверто заявив, що ставити на 21-річного Лука як мінімум зараз ще зарано. Хоч він і старший на рік за Луніна, але не має подібного досвіду на дорослому рівні. До того ж, приблизно на 8 сантиметрів нижчий за свого нового конкурента в боротьбі за місце в заявці мадридців. У Реалі ж позиція другого голкіпера – дуже важлива, передбачає регулярні виступи в Кубку Іспанії, а також окремі виходи в Лізі чемпіонів і чемпіонаті.

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Після нових запеклих дебатів у ЗМІ з'явилася інформація уже зовсім іншого характеру. ABC інформує, що Зідана дуже розлютили всі ці чутки про його сина та Луніна. Він просто втомився і вибухнув, як зазначає видання – "через абсолютну брехню", якою були овіяні новини від Marca та радіо Onda Cero на тему просування свого хлопця.

Іспанські ЗМІ пригадують, що Зізу раніше вже ветував трансфер Кепи з Атлетіка, аби не гальмувати природній розвиток сина, в якого бачив прекрасні перспективи на майбутнє. Однак після його відходу з посади головного тренера Перес придбав Куртуа та Луніна. Тепер же небажання говорити відкрито про майбутнє гравців після кінця сезону привело наставника Реала в якусь немислиму ситуацію.

Дискусія про те, що Зінедін тягне сина проти волі керівництва вилилась у вражаючу обкладинку головного мадридського видання. Фактично французький тренер став мішенню, і йому дуже не сподобалася та роль, яку йому приписали відомі журналісти, котрим прийнято довіряти в Іспанії. "Насправді Зідан нічого не сказав своєму синові. Він не мав на увазі нічого особливого для Луки. Це абсолютно фальшива інформація, що той буде його другим голкіпером", – такий меседж джерела з Реала передали вже ABC.

Отже, видання переконує, що ситуація залишилася незмінною. Зідан обурений і вважає, що подібні інсинуації йдуть проти нього, адже насправді план такий: Куртуа має бути №1 в новому сезоні, а Кейлор Навас у разі свого відходу поступиться місцем другого голкіпера саме Луніну. Лука ж продовжить бути лише третім воротарем і виступати в основі клубної молодіжки – Кастільї.

Відзначають також, що костаріканця не збираються примусово викидати з клубу, начебто це суперечить політиці керівництва, яке шанує своїх легенд – хоча ми пам'ятаємо, як у Мадриді вміли змусити людину до відходу і без прямої вказівки на двері (історія Ікера Касільяса). Утім останні новини такі: Зідан прийме будь-яке рішення 3-разового переможця ЛЧ – або Навас залишиться в ролі №2, або піде в пошуках ігрової практики і звільнить для Луніна місце запасного.

Ну, і сьогоднішня пряма мова Зідана щодо останніх гарячих новин і дебатів, яку можна трактувати доволі неоднозначно: "Останній матч Кейлора (проти Бетіса у заключному матчі Прімери 2018/19, – прим. "Футбол 24")? Я цього так, як ви, не бачу. І навіть не хочу про це думати. Це останній матч сезону. Тут завжди багато говорять. Ви пишете, хто піде і залишиться, що я попрощався з Навасом і хочу, щоб він пішов. Я не говорю нічого. У наступному сезоні питання воротарської позиції буде дуже чітким.

Я не хочу казати, що ви, журналісти, брешете. Можете писати, що хочете. Однак, хто може знати, про що я розмовляв з Кейлором? Тільки я і він. Я розмовляв уже зі всіма. Моє ставлення до нього не змінилося за ці місяці. У Наваса є контракт, побачимо, що станеться. Інформація про другого воротаря? Коли почнеться сезон, я назву основного і запасного кіперів. Це рішення моє, а не клубу.

Чи як ви вважаєте, хто формує склад? Це прозоро, як вода. Якщо б я не міг робити те, що хочу в моїй команді, то пішов би. Над трансферами тут працює команда людей, і це вже наша спільна робота. А склад, лава запасних і заявка – це виключно моя і тренерського штабу справа. Чи просив я клуб, щоб Лука був другим воротарем? Ні. Ми вирішуватимемо ці питання після сезону, і вони будуть зрозумілими для всіх".

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Також Зідан прокоментував трансферні чутки і болюче питання стосунків з Бейлом: "Я не розмовляв з Гаретом про відхід. Він завтра буде з командою, ось і все. Не знаю, чи це останній матч Бейла в Реалі. Побачите, який склад я виставлю. Це кінець сезону, а в наступному будуть зміни.

Грізманн у Реал? Ми не можемо про це говорити. Запитайте самого гравця, що він зробить, адже він начебто вже попрощався зі своїм клубом. Запитайте, куди він іде. Йовіч? Як завжди, не скажу тобі нічого. З 20 питань жодне не стосується матчу з Бетісом. Це просто вражає. Я розумію вашу стурбованість, але ви зрозумійте мою – мене турбує лише завтрашній матч і гарна гра".