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Уеска – Леганес: Кравець та Лунін потрапили у стартовий склад гостей – онлайн трансляція матчу

18 травня 21:28 1031 Читать на русском
Уеска – Леганес: Кравець та Лунін потрапили у стартовий склад гостей – онлайн трансляція матчу
Андрій Лунін

Леганес опублікував стартовий склад на поєдинок останнього туру чемпіонату Іспанії проти Уески.

55’ Мартін Мантовані
83’ Мартін Мантовані
 
Мартін Мантовані 39’
39’ Мартін Мантовані
55’ Мартін Мантовані
83’ Мартін Мантовані

З перших хвилин у складі Леганеса на поле вийдуть український воротар Андрій Лунін, а також лівий захисник Василь Кравець, повідомляє офіційний Твіттер "огірків".

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Нагадаємо, це вже друга поява поспіль Луніна у стартовому складі команди з передмістя Мадриду. Натомість Кравець вийшов на поле вперше з 24 квітня.

До слова, поєдинок 38-го туру чемпіонату Іспанії між Уескою та Леганесом відбудеться сьогодні, 18 травня, початко матчу – о 21:45.

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Теги
Іспанія Відеоновини Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Українці за кордоном Леганес Леганес Уеска - Леганес
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