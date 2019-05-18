Уеска – Леганес: Кравець та Лунін потрапили у стартовий склад гостей – онлайн трансляція матчу

Леганес опублікував стартовий склад на поєдинок останнього туру чемпіонату Іспанії проти Уески.

З перших хвилин у складі Леганеса на поле вийдуть український воротар Андрій Лунін, а також лівий захисник Василь Кравець, повідомляє офіційний Твіттер "огірків".

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Нагадаємо, це вже друга поява поспіль Луніна у стартовому складі команди з передмістя Мадриду. Натомість Кравець вийшов на поле вперше з 24 квітня.

До слова, поєдинок 38-го туру чемпіонату Іспанії між Уескою та Леганесом відбудеться сьогодні, 18 травня, початко матчу – о 21:45.

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