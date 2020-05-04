Уэмбли стал претендентом на проведение матчей АПЛ

Величайшее спортивное сооружение Туманного Альбиона может принять часть матчей английской Премьер-лиги после возобновления сезона.

Матчи АПЛ планируют провести на Уэмбли, сообщает The Telegraph.

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Главная спортивная арена Британии, вероятнее всего, станет одним из стадионов, которые будут использованы для завершения сезона 2019/20. Премьер-лига рассматривает вариант с возобновлением чемпионата на нейтральных полях. Уэмбли может стать одной из 10-ти арен, принимающих матчи при таком развитии событий. Среди преимуществ культового стадиона – расположение. Рядом с Уэмбли несколько отелей, где футболисты смогут жить в течение длительного времени.

К слову, Уэмбли был открыт после реконструкции в марте 2007 года и является домашней ареной сборной Англии. В 2016-2019 гг. часть своих матчей дома здесь провел Тоттенхэм.

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