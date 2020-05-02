"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

Донецький Шахтар завдяки гегемонії в чемпіонаті України зумів дістатися на вершину рейтингу клубів Європи.

Усім подобається перемагати. Коли улюблена команда регулярно здобуває титул за титулом, фанати задоволені і починають сприймати це, як належне. Водночас для нейтральних уболівальників подібний сценарій не виглядає перспективним. Інтрига – саме той фактор, який здатен утримувати увагу найдовше. Футбольні чемпіонати, де, так би мовити, все передвизначене зарання отримали недобру славу нудних. Справді, навіть у європейській топ-п'ятірці лише АПЛ може похизуватися відсутністю стабільності в чемпіонських перегонах. Це ще одна причина, як британцям вдалося створити зі своєї ліги медіапродукт, за який готові платити шалені гроші.

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Однак, якщо комусь може здатися, що ситуація, коли фактично лише одна або дві команди з року в рік ведуть боротьбу за чемпіонство, стосується лише Бундесліги, Серії А, Прімери та Ліги 1, то це буде великою помилкою. Подібна тенденція прослідковується по всій Європі і навіть в Лізі чемпіонів, де, здавалося, конкуренція зашкалює. Проте за останні 10 розіграшів головного клубного турніру континенту 4 рази його вигравав один клуб – мадридський Реал. Загалом, майже у 45% усіх європейських чемпіонатів домінує одна команда, яка найчастіше значно переважає конкурентів за фінансами.

Колумніст Ніл Дженсен для блогу Game of the People дослідив, з якою періодичністю у європейських національних чемпіонатах перемагають одні й ті самі команди. Відразу зауважимо, що йдеться виключно про внутрішні турніри – жодних єврокубків. Якщо не заглиблюватися у статистику, то пересічному уболівальнику відразу ж спадуть на думку ПСЖ, Ювентус, Баварія та Барселона, які домінують у своїх країнах. Проте лише троє із них (зайві, як не дивно, парижани) потрапляють у топ-10 команд Європи за кількістю титулів і жодна з них не дісталася до першої п'ятірки за період з 2010 по 2019 рік.

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Найбільш успішним клубом за звітний період виявився донецький Шахтар. "Гірники" опинилися у скрутному становищі через війну на Донбасі. Фактично команда всі свої матчі проводить на виїзді, адже базується в Києві, а домашні поєдинки грає у Харкові. Проте це не завадило Шахтарю зберегти гегемонію в України – 15 титулів за 10 років (8 перемог у чемпіонаті та 7 завойованих національних Кубків). Як нагорода – одноосібне лідерство у Європі. Автор дослідження називає донеччан найкращою командою на пострадянському просторі і відзначає особливість такого досягнення, з огляду на головного конкурента – київське Динамо.

Слідом за Шахтарем розташувалися відразу три клуби з однаковими показниками – по 9 перемог у чемпіонаті плюс 5 здобутих Кубків. Йдеться про Лінкольн з Гібралтара, загребське Динамо та Нью Сейнтс (Уельс). У австрійського Зальцбурга тих таки 14 титулів, але з іншим розподілом (8 чемпіонств і 6 Кубків). Додамо, що за відсотком перемог Лінкольн єдиний у топ-10 зумів подолати межу у 80%. Лише у нижній частині таблиці ми бачимо топ-клуби. Баварія має ідентичні показники (8+5) з Селтіком українця Мар'яна Шведа, а Ювентус та Барселона пропустили вперед ще й молдавський Шериф.

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Як уже згадувалося вище, ще до початку сезону скептики глузують з інтриги з топ-чемпіонатах, стверджуючи, що в Італії переможе Ювентус, у Франції – ПСЖ, а в Іспанії – Барселона. Подібною монополією, окрім вже згаданого топ-10, можуть похизуватися Базель (Швейцарія), Олімпіакос (Греція), АПОЕЛ (Кіпр) та Лудогорець (Болгарія). Цікаво, що чимало команд, які домінують у своїх лігах, не базуються в столицях. Наприклад, представники регіонів лідирують в Іспанії, Італії, Німеччині, Шотландії та Україні. В Англії Манчестер і Ліверпуль також випереджають Лондон з його широким представництвом в АПЛ. Ніл Дженсен вважає це ще одним підтвердженням, що професіональний футбол виріс у промислових містах, а не в адміністративних і культурних центрах.

Також у Європі є низка країн, де спостерігається тандемократія, коли дві команди стабільно борються за престол. Це можна спостерігати на прикладі Порту і Бенфіки у Португалії, Аякса та ПСВ у Нідерландах та белградського дуету Црвена Звезда і Партизан у Сербії.

Загалом, у всіх країнах кількість чемпіонів зменшилася. Наприклад, у 1960-х роках в Англії було вісім чемпіонів, а в 1970-х – шість. За останні 10 років їх було лише чотири (Челсі, Лестер і два манчестерські гранди). Те ж саме відбувається практично у всіх чемпіонатах – навіть в Іспанії, де в 1970-х роках було чотири чемпіони, за останні 10 років Прімеру вигравали лише Барселона, Реал і Атлетіко. В Німеччині ситуація ще гірша. Якщо в 60-х було 9 різних переможців, то зараз Баварії лише іноді може завадити дортмундська Борусія. Вперто протистоїть тенденції Туреччина, де в останнє десятиріччя компанію на вершині класичному тріо Бешикташ-Галатасарай-Фенербахче склав Бурсаспор, а якщо нинішній сезон вдасться дограти, цілком ймовірно, що там з'явиться ще одне нове ім'я – наразі в лідерах Трабзонспор та Башакшехір.

В цілому, 25% європейських ліг мали лише двох чемпіонів в період між 2010 і 2019 роками. У трохи більше 20% було три переможці, а у 30% – чотири. Якщо поточна тенденція збережеться, цілком ймовірно, що в наступному десятилітті буде спостерігатися подальша поляризація і, отже, ще менше різних команд будуть перемагати у своїх національних чемпіонатах.

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