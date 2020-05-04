Вемблі став претендентом на проведення матчів АПЛ

Найвеличніша спортивна споруда Туманного Альбіону може прийняти частину поєдинків англійської Прем'єр-ліги після відновлення сезону.

Матчі АПЛ планують провести на Вемблі, повідомляє The Telegraph.

Увесь новий сезон АПЛ може відбутися без глядачів

Головна спортивна арена Британії, найімовірніше, стане одним зі стадіонів, які використають для завершення сезону 2019/20. Прем'єр-ліга розглядає варіант із відновленням чемпіонату на нейтральних полях. Вемблі може стати однією з 10-ти арен, що прийматимуть матчі за такого розвитку подій. Серед переваг культового стадіону – розташування. Поруч із Вемблі кілька готелів, де футболісти зможуть жити впродовж тривалого часу.

До слова, Вемблі був відкритий після реконструкції у березні 2007 року та є домашньою ареною збірної Англії. У 2016-2019 рр. частину своїх матчів вдома тут провів Тоттенхем.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ