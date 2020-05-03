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Весь новый сезон АПЛ может состояться без зрителей

3 мая 23:29 19 Читати українською
Весь новый сезон АПЛ может состояться без зрителей
Хосеп Гвардиола / AP

Пандемия коронавируса может нанести очередной удар по чемпионату Англии. Существует риск, что болельщики не попадут на стадионы клубов Премьер-лиги и в сезоне 2020/21

Все поединки следующей кампании АПЛ могут провести при пустых трибунах, сообщает Sky Sports.

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Клубы элитного дивизиона изучают такой вариант и анализируют финансовые последствия потенциального решения. На Альбионе считают, что до появления вакцины от COVID-19 местный футбол не сможет вернуться в обычный режим. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что подобный препарат появится только через год.

Напомним, что Премьер-лига ушла на вынужденную паузу 10 марта. Соединенное Королевство входит в перечень стран-лидеров по количеству больных коронавирусом. На 3 мая там зафиксировано почти 187 тысяч инфицированных, 28446 случаев – летальные.

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коронавирус Англия футбольные фанаты АПЛ
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