Уэльс принимает Иран во втором туре Мундиаля. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча начнется в 12:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO . За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24 .

Уэльс – Иран: анонс матча ЧМ-2022, или Спецоперация драконов Бейла по обезвреживанию приспешника террористов

Стартовые составы команд:

Уэльс: Хенесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Ремзи, Ампаду, Робертс – Уилсон, Мур, Бейл (к).