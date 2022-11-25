Уэльс – Иран: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
11:30 - Читати українською
Уэльс принимает Иран во втором туре Мундиаля. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.
Встреча начнется в 12:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.
Уэльс – Иран: анонс матча ЧМ-2022, или Спецоперация драконов Бейла по обезвреживанию приспешника террористов
Стартовые составы команд:
Уэльс: Хенесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Ремзи, Ампаду, Робертс – Уилсон, Мур, Бейл (к).
Иран: Х. Хоссейни – Мохаммади, М. Хоссейни, Пуралиганджи, Резаэин – Хаджсафи (к), Эзатолахи, Нуроллахи, Голизаде – Азмун, Тареми.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter