Уэлбек станет левым защитником – Эмери экспериментирует с составом Арсенала

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери протестовал нападающего Дэнни Уэлбека на разных позициях и остался доволен результатом.

"Дэнни Уэлбек очень универсален. Он является одним из игроков, которые способны действовать на разных позициях.

Дэнни может играть правого вингера, левого вингера, нападающего, а вчера он действовал на позиции левого защитника – и был очень хорош! Мне по душе его настроение", – цитирует Эмери издание Daily Mail.

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Появление Уэлбека на поле в качестве защитника вполне возможный вариант, учитывая травмы Сеада Колашинаца и Начо Монреаля.

Напомним, сегодня, 12 августа, Арсенал проведет первый матч нового сезона АПЛ против действующего чемпиона Манчестер Сити, начало в 18:00.

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