toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ КАРПАТЫ - ЗАРЯ

Уэлбек станет левым защитником – Эмери экспериментирует с составом Арсенала

16:11 27 Читати українською
Уэлбек станет левым защитником – Эмери экспериментирует с составом Арсенала
Дэнни Уэлбек / Фото AFP

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери протестовал нападающего Дэнни Уэлбека на разных позициях и остался доволен результатом.

"Дэнни Уэлбек очень универсален. Он является одним из игроков, которые способны действовать на разных позициях.

Дэнни может играть правого вингера, левого вингера, нападающего, а вчера он действовал на позиции левого защитника – и был очень хорош! Мне по душе его настроение", – цитирует Эмери издание Daily Mail.

Арсенал угрожает пушками соперникам – впечатляющее видео к новому сезону АПЛ

Появление Уэлбека на поле в качестве защитника вполне возможный вариант, учитывая травмы Сеада Колашинаца и Начо Монреаля.

Напомним, сегодня, 12 августа, Арсенал проведет первый матч нового сезона АПЛ против действующего чемпиона Манчестер Сити, начало в 18:00.

Арсенал – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ

Англия1 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
до матча
1
час
:
17
мин
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек Начо Монреаль Начо Монреаль Сеад Колашинац Сеад Колашинац Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Карпаты
17:00
Заря
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук