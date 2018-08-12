Велбек стане лівим захисником – Емері експериментує зі складом Арсенала

Головний тренер Арсенала Унаї Емері протестував нападника Денні Велбека на різних позиціях і залишився задоволеним результатом.

"Денні Велбек дуже універсальний. Він є одним з гравців, які здатні діяти на різних позиціях.

Денні може грати правого вінгера, лівого вінгера, нападника, а вчора він діяв на позиції лівого захисника – і був дуже хороший! Мені до душі його настрій", – цитує Емері видання Daily Mail.

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Поява Велбека на полі у якості захисника цілком можливий варіант, зважаючи на травми Сеада Колашинаца та Начо Монреаля.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Арсенал проведе перший матч нового сезону АПЛ проти чинного чемпіона Манчестер Сіті, початок о 18:00.

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