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Велбек стане лівим захисником – Емері експериментує зі складом Арсенала

16:11 274 Читать на русском
Велбек стане лівим захисником – Емері експериментує зі складом Арсенала
Денні Велбек / Фото AFP

Головний тренер Арсенала Унаї Емері протестував нападника Денні Велбека на різних позиціях і залишився задоволеним результатом.

"Денні Велбек дуже універсальний. Він є одним з гравців, які здатні діяти на різних позиціях.

Денні може грати правого вінгера, лівого вінгера, нападника, а вчора він діяв на позиції лівого захисника – і був дуже хороший! Мені до душі його настрій", – цитує Емері видання Daily Mail.

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Поява Велбека на полі у якості захисника цілком можливий варіант, зважаючи на травми Сеада Колашинаца та Начо Монреаля.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Арсенал проведе перший матч нового сезону АПЛ проти чинного чемпіона Манчестер Сіті, початок о 18:00.

Арсенал – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

Англія1 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сіті: Неділя 12 серпня 2018

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Англія Арсенал Арсенал Арсенал - Манчестер Сіті Денні Велбек Денні Велбек Начо Монреаль Начо Монреаль Сеад Колашинац Сеад Колашинац Унаї Емері Унаї Емері
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