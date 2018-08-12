Арсенал угрожает пушками соперникам – впечатляющее видео к новому сезону АПЛ

Лондонский Арсенал опубликовал видеоролик, где демонстрирует серьезный настрой на борьбу в чемпионате Англии сезона 2018/19.

Арсенал в твиттере опубликовал видеоролик, где эффектно демонстрирует, что команда Унаи Эмери собирается "воевать" с соперниками за чемпионство в Англии.

Арсенал – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ

На видео изображена постановка артиллерийского боя с пушками, которые являются символом лондонского клуба. Кадры чередуются с лучшими голами "канониров" в прошлом сезоне.

Напомним, сегодня, 12 августа, Арсенал начнет свою борьбу в новом сезоне АПЛ матчем против действующего чемпиона Манчестер Сити. Начало встречи в 18:00.

This is a new era. This is a new dawn. This is a new chapter.



Together, #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/IQFvqMkVHu — Arsenal FC (@Arsenal) 12 серпня 2018 р.

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