Арсенал – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ

"Футбол 24" анонсирует центральный поединок первого тура английской Премьер-лиги.

Арсенал – Манчестер Сити

18.00. Лондон, Эмирейтс

Главный арбитр – Майкл Оливер

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал и Манчестер Сити находятся в кардинально различных ситуациях. "Горожане" провели идеальный чемпионский сезон, побив 9 рекордов АПЛ. Имеющийся состав еще способен прогрессировать и реализовывать безумные замыслы Хосепа Гвардиолы. Больше возможностей для экспериментов добавил дорогой трансфер Рияда Мареза.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Манчестер Сити входит в новый чемпионат ощутимым фаворитом на второй подряд титул – даже классная трансферная кампания Ливерпуля не отобрала у "голубых" этот статус. Впервые с 2009 года чемпион Англии может защитить свое звание. Гвардиола уже решает потенциальную проблему предсказуемости своего коллектива – трудно представить, что эта машина часто будет давать сбой.

У Арсенала наоборот стабильностью пока не пахнет. Продал свои акции клуба Алишер Усманов, завершилась 22-летняя эра Арсена Венгера. "Канониры" начинают писать новую страницу своей истории. Очень интересно будет наблюдать за клубом и командой. Революцию доверили провести Унаи Эмери. Главная его задача – вернуть Арсенал в Лигу чемпионов после двух неудачных сезонов.

Испанский наставник сдержанно подошел к первой трансферной кампании во главе лондонцев и усилил только проблемные позиции, подписав Сократиса Папастатопулоса, Бернда Лено, Лукаса Торрейру и Штефана Лихтштайнера. Перспективы Арсенала на топ-4 посредственные: конкуренты имеют лучше стартовые позиции, но проблем у них тоже хватает.

Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво

Кадровая ситуация

Травмированные: Колашинац, Кошельны – Данило, Давид Сильва

В старте Арсенала ожидается появление трех новичков. Папастатопулос выйдет вместо травмированного новоиспеченного капитана Кошельны, Торрейра займет место в опорной зоне рядом с Рэмзи, который как раз залечил повреждение, а в воротах конкуренцию у Чеха должен выиграть Лено.

Проблемная позиция "канониров" на сегодня – левый фланг обороны. Колашинац получил травму во время предсезонной подготовки, Монреаль также не до конца восстановился, но Унаи Эмери не разводит панику. Он доволен экспериментом с игрой Мейтленд-Найлса в роли фулбэка. Еще один интересный момент – решится ли коуч одновременно выпустить против Сити Обамеянга и Ляказетта, пожертвовав одним центрхавом.

Вопросов к лайнапу Манчестер Сити практически нет. В Суперкубке Англии, где "горожане" легко обыграли беспомощный Челси, вышел близкий к оптимальному состав – не было только Эдерсона и де Брюйне. Огромный аргумент в пользу манчестерского коллектива – он уже успел провести матч основой, тогда как "канониры" еще не почувствовали друг друга после отпуска.

Хосеп Гвардиола придумал много интересных решений на сезон, но в первом туре в гостях у Арсенала выйдет обычная мощная одиннадцатка. По сравнению с прошлым сезоном, одно глобальное изменение – Бернарду Силва переместился в центр поля на место Давида Силвы (проблемы со здоровьем), освободив правый фланг для Мареза. Португалец форсировал форму к началу чемпионата и прекрасно проявил себя на непривычной позиции.

Александр Зинченко сегодня не имеет никаких шансов выйти с первых минут. Украинец зря отказался от трансфера в Вулверхэмптон – в этом году он будет получать слезы игрового времени, ведь восстановился основной левый защитник "горожан" Менди.

Ориентировочные составы

Арсенал: Лено – Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Мейтленд-Найлс – Ремзи, Торрейра, Джака – Озил, Обамеянг, Мхитарян.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо – Марез, де Брюйне, Б.Силва, Сане – Агуэро.

Интересные факты

– Арсенал впервые с сезона 1970-71 начинает первенство против действующего чемпиона.

– Манчестер Сити имеет 7-матчевую победную серию в дебютных матчах АПЛ.

– Арсенал ни разу не победил Манчестер Сити в последних 5 лиговых матчах.

– В двух предыдущих сезонах действующий чемпион Англии начинал следующую Премьер-лигу поражением. Трижды подряд такого не случалось никогда.

– Арсенал седьмой раз подряд стартует в чемпионате дома.

– Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери встречались 10 раз на тренерском мостике во время работы в Испании. Гвардиола ни разу не проиграл своему визави – 6 побед и 4 ничьи.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Манчестер Сити слишком силен для этого Арсенала. Новички "канониров" могут серьезно усилить команду, но дать результат в первой игре не получится. Интрига – будет, сенсации – не случится.