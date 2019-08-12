Вильямс продлил контракт с Атлетиком – в новом соглашении космическая сумма отступных

Клуб из Бильбао хочет удержать свою главную звезду на как можно более долгий срок.

Атлетик подписал новый контракт с Иньяки Вильямсом, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Баски прописали немалую сумму отступных для форварда – 135 млн евро. В прошедшем сезоне Ла Лиги Вильямс стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 голов в 38 матчах. Также в активе 25-летнего нападающего четыре ассиста.

Напомним, Атлетик занял восьмую строчку чемпионата Испании в сезоне 2018/19.