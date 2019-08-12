Вільямс продовжив контракт з Атлетіком – у новій угоді космічна сума відступних

Клуб з Більбао хоче втримати свою головну зірку на якомога довший термін.

Атлетік підписав новий контракт з Іньякі Вільямсом, інформує офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована до 30 червня 2028 року. Баски прописали чималу суму відступних для форварда – 135 мільйонів євро. У минулому сезоні Ла Ліги Вільямс став найкращим бомбардиром команди, забивши 13 голів в 38 матчах. Також в активі 25-річного нападника чотири асисти.

Нагадаємо, Атлетік посів восьму сходинку чемпіонату Іспанії у сезоні 2018/19.