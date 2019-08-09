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Адурис объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20

17:30 7 Читати українською
Адурис объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20
Ариц Адурис / Фото Marca

Ветеран Атлетика Ариц Адурис решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь.

"Я хотел сообщить, что этот год станет для меня последним в статусе профессионального футболиста. Я уйду из футбола после окончания сезона", – цитирует Адуриса Marca.

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Большую часть своей карьеры 38-летний нападающий провел в составе Атлетика, также Арис защищал цвета Валенсии, Мальорки и Вальядолида. В активе легенды 10 матчей за сборную Испании, в которых он отметился двумя голами.

В прошлом сезоне Примеры Адурис сыграл в 20-ти поединках (2 гола).

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