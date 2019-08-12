toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зидан оценил вероятность новых трансферов Реала до конца лета

09:26 58 Читати українською
Зидан оценил вероятность новых трансферов Реала до конца лета
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер мадридцев поделился мнением о возможных кадровых изменениях в своей команде.

"Важно то, что мы делали до этого момента. Лето закончено, мы готовы к возобновлению чемпионата и ждем его. Мы хотим подстроиться под динамику Ла Лиги.

Рома – Реал: эффектная ничья, эксперименты Зидана, динамичный атакующий квартет Фонсеки

Подпишем ли мы нападающего? У нас есть состав, но за три недели может произойти все, что угодно. Я до конца со своими игроками, мы хотим провести хороший сезон. Мы готовы к субботе и ничего больше.

Неймар? Мы не думаем ни о чем, кроме матча. Будущее Погба? Повторю то же самое. У нас есть состав, мы будем играть в субботу в чемпионате. Точка, все.

Хамес и Бейл – игроки в составе. Все может случиться, я как тренер должен поговорить с ними. Хамеса не было на матче с Ромой, но все может измениться. До закрытия трансферного рынка все может измениться", – цитирует Зидана Marca.

Чемпион в беде, или 45 минут как приговор: мадридские СМИ бьют тревогу из-за Лунина

blog_ava
"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца
00:26
536
Теги
Хамес Родригес Хамес Родригес Поль Погба Поль Погба Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
5
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук