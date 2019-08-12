Зидан оценил вероятность новых трансферов Реала до конца лета

Главный тренер мадридцев поделился мнением о возможных кадровых изменениях в своей команде.

"Важно то, что мы делали до этого момента. Лето закончено, мы готовы к возобновлению чемпионата и ждем его. Мы хотим подстроиться под динамику Ла Лиги.

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Подпишем ли мы нападающего? У нас есть состав, но за три недели может произойти все, что угодно. Я до конца со своими игроками, мы хотим провести хороший сезон. Мы готовы к субботе и ничего больше.

Неймар? Мы не думаем ни о чем, кроме матча. Будущее Погба? Повторю то же самое. У нас есть состав, мы будем играть в субботу в чемпионате. Точка, все.

Хамес и Бейл – игроки в составе. Все может случиться, я как тренер должен поговорить с ними. Хамеса не было на матче с Ромой, но все может измениться. До закрытия трансферного рынка все может измениться", – цитирует Зидана Marca.

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