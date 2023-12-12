Анель Ахмедходжич стал первым капитаном команды АПЛ за 7 лет, который не надел радужную повязку в поддержку ЛГБТ во время ежегодной акции.

Как информирует Daily Mail, "инцидент" с Ахмедходжичем произошёл в матче 15-го тура АПЛ между Шеффилдом Юнайтед и Ливерпулем (0:2) в прошлую среду - босниец вышел на матч с Ливерпулем с обычной, а не "радужной" капитанской повязкой. В отсутствие капитана Джона Игана и вице-капитана "пиратов" Криса Башема именно Ахмедходжичу были поручены обязанности капитана "красно-белых".

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После матча Анель отказался отвечать на вопрос о том, почему он вышел на игру с обычной повязкой. На вопрос журналиста об этом после матча Ахмедходжич ответил лишь одно слово: "Угадай".

Ахмедходжич снова был капитаном Шеффилд Юнайтед в матче с Брентфордом (1:0), который состоялся в рамках 16-го тура АПЛ. Поскольку к этой игре не было приурочено ЛГБТ-акций, обычная капитанская повязка Анеля не вызвала споров.

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