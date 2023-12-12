Анель Ахмедходжіч став першим капітаном команди АПЛ за 7 років, який не одягнув райдужну пов'язку на підтримку ЛГБТ під час щорічної акції.

Як інформує Daily Mail, "інцидент" з Ахмедходжічем стався в матчі 15-го туру АПЛ між Шеффілдом Юнайтед і Ліверпулем (0:2) минулої середи – боснієць вийшов на матч з Ліверпулем зі звичайною, а не "веселковою" капітанською пов'язкою. За відсутності капітана Джона Ігана і віце-капітана "піратів" Кріса Башема саме Ахмедходжічу були доручені обов'язки капітана "червоно-білих".

Перша відставка в АПЛ – найгірший клуб офіційно змінив тренера після нищівної поразки 0:5

Після матчу Анель відмовився відповідати на запитання про те, чому він вийшов на гру зі звичайною пов'язкою. На запитання журналіста про це після матчу Ахмедходжіч відповів лише одне слово: "Здогадайся".

Ахмедходжіч знову був капітаном Шеффілд Юнайтед у матчі з Брентфордом (1:0), який відбувся в рамках 16-го туру АПЛ. Оскільки до цієї гри не було приурочено ЛГБТ-акцій, звичайна капітанська пов'язка Анеля не викликала суперечок.

Ліверпуль дотис найгіршу команду АПЛ і не пустив у відрив Арсенал, Фулхем познущався з Ноттінгем Форест