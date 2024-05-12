Определился первый новичок Бундеслиги на следующий сезон. Им стал Хольштайн из Киля.

Хольштайн расписал ничью с Фортуной и гарантировал себе повышение в классе за тур до финиша во втором дивизионе. Тренирует команду Марсель Рапп, весь состав оценивается в мизерные 30 миллионов евро, а главной звездой можно назвать Льюиса Холтби.

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Киль впервые в истории вышел в Бундеслигу, хотя еще в 1912 году становился чемпионом Германии до создания объединенной лиги. Тогда в статусе сильнейшей команды Севера Хольштайн обыграл в финале Карлсруэ.

Сегодня путем Хольштайна может пойти Санкт-Паули – клубу из Гамбурга достаточно расписать ничью с аутсайдером Оснабрюком. Третье место достанется дюссельдорфской Фортуне, которая будет играть переходные матчи. Гамбург после поражения Падерборну снова остался без элиты.