– Правда ли, что вы специально встречались с Хамесом Родригесом, который тоже переехал в Грецию синхронно с вами, чтобы вывести на эмоции Беньямина?

– Насчет меня и Хамеса Родригеса – не понимаю, как можно встречаться "специально". Если людям нравится проводить время вместе, то это никак не касается бывших. Никто этого не афишировал.

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Вербич тоже ничего не знал долгое время. Все началось, когда узнал. Как вы пишете: "Вывели его на эмоции". Суды были, полная ерунда. Он подал на меня около 12 исков, каждый на 200 страниц. Дошло до того, что иски были и против Хамеса также.

– Тогда Вербич заявил, что пытается получить опеку над своим сыном. Действительно ли он хотел отобрать ребенка?

– Никакую полную опеку над сыном он не хотел получить. Общий ребенок – это инструмент, с помощью которого можно терроризировать в судах. Под соусом "я хочу опеку" были написаны все эти иски с ложью в мою сторону.

– Тем не менее, мальчик сейчас с вами. Общался ли Вербич с сыном в течение этих скандалов? Как вам удалось прийти к решению в этом судебном деле?

– На самом деле я сама заставляла его приезжать к сыну и общаться. Суды он начал отменять, когда Хамес уехал из Греции. Далее без подробностей, – рассказала Царенко в интервью YeSport.

Напомним, Вербич выступал за Динамо в течение 2018-2022 годов. После начала полномасштабного вторжения перебрался в аренду в варшавскую Легию. В июле 2022-го разорвал контракт с киевлянами и перебрался в Панатинаикос.

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