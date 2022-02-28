"Русский Газпром, иди нах*й", – именно такого мнения пришли в Союзе европейских футбольных ассоциаций и решили послать агрессоров куда подальше.

УЕФА 28 февраля провел экстренное совещание после начала Россией войны в Украине. Недавно агрессор потерял право на финал Лиги чемпионов 2021/22, который забрали у Санкт-Петербурга.

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Теперь руководящий орган европейского футбола решил отказаться от кровавых денег из России на сумму около 100 млн евро. Все соглашения с Газпромом официально разорваны, а решение вступает в силу немедленно, сообщает официальный Twitter Союза.

Российская компания являлась партнером УЕФА в Лиге чемпионов и матчах национальных команд. В 2021-м был подписан новый контракт, рассчитанный до лета 2024 года и распространявшийся на Евро-2024.

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