УЕФА в своем Твиттере вспомнил лучшие голы Тайсона в составе Металлиста и Шахтера, таким образом поздравив бразильца с 33-летием.

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"С днем ​​рождения, Тайсон! 33 сегодня", – говорится в подписи к поздравлению.

Напомним, Тайсон перешел в Металлист в августе 2010 года из Интернасьонала за 6,3 млн евро. В январе 2013-го за 15,24 млн евро перебрался в Шахтер. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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