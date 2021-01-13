УЕФА поздравил Тайсона с днем рождения – лучшие голы звезды Шахтера и шедевр, который превзошел ван Бастена
Бразильский легионер Шахтера Тайсон получил поздравления от Союза европейских футбольных ассоциаций.
УЕФА в своем Твиттере вспомнил лучшие голы Тайсона в составе Металлиста и Шахтера, таким образом поздравив бразильца с 33-летием.
Переход Тайсона в Интернасьональ под угрозой срыва – бразильцы выставили условие звезде Шахтера
"С днем рождения, Тайсон! 33 сегодня", – говорится в подписи к поздравлению.
Напомним, Тайсон перешел в Металлист в августе 2010 года из Интернасьонала за 6,3 млн евро. В январе 2013-го за 15,24 млн евро перебрался в Шахтер. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Между мной и Шевченко есть нечто общее, а Тайсон забил лучше, чем я". Правила жизни Марко ван Бастена