"Между мной и Шевченко есть нечто общее, а Тайсон забил лучше, чем я". Правила жизни Марко ван Бастена

"Футбол 24" представляет жизненные постулаты легендарного форварда "Аякса", "Милана" и сборной Голландии, 3-кратного обладателя "Золотого мяча", который преждевременно закончил карьеру из-за хронической травмы.
Ненавижу делать что-то на среднем уровне.
Евро-1988? Это единственный турнир, который Голландия выиграла за всю историю, и я горжусь, что был частью этой победы. Она далась нам непросто.
Друзья, ничего не могу поделать. Я здесь, чтобы объявить об окончании карьеры. Это конец. Наверное, уместно было бы заплакать, но я не умею.
Только представьте: чувствовать ежеминутно невыносимую боль в одном из органов вашего тела. И чувствовать это в течение трех лет!
Самое печальное в моей истории вот что... Это не травма сама по себе, а то, как ее пытались вылечить некоторые врачи. Больше всего вреда моему здоровью нанесли не соперники, а хирурги.
Я – пример того, как можно прекрасно закончить карьеру.
В наше время нападающим доставалось от соперников по ногам не меньше, чем сейчас.
Что бы там ни говорили о том или ином нападающем, самым объективным показателем его силы, особенно если речь идет о центрфорварде, являются забитые им голы. Если ты много забиваешь – будешь прав при любом тренере и для любых болельщиков.
Сравнивать двух игроков разных поколений – трудно и бессмысленно.
Если Райан Гиггз стоит 20 миллионов фунтов стерлингов, тогда Деннис Бергкамп – 100 миллионов.
Есть нечто общее между мной и Шевченко. В нашей крови – страсть к забитым голам. Я, к сожалению, закончил играть в 28 лет, это очень быстро. А Шевченко сможет играть и дальше в течение десяти сезонов. Он станет еще более фантастичным игроком и превзойдет мои достижения.
Должен признать, что гол Тайсона – лучше моего. То, как он пробил подъемом... очень красиво.
Если в твоем распоряжении – только командные футболисты и нет того, кто смог бы обвести трех или четырех защитников, очень сложно добиться прогресса.
В Голландии трудность заключается в том, что каждый сезон вы должны начинать с новой командой, ведь ежегодно 40 процентов игроков, с которыми вы работали раньше – уже проданы.
Я не задумывался над тем, чтобы возглавить "Милан", за который в свое время выступал с большим удовольствием.
Я верю в наработанные схемы на поле. В работу и дисциплину.
Ты можешь стараться и выпрыгивать из штанов, но если не будет фарта – ничего не получится.
Считаю "Арсенал" эталоном футбольного клуба.
В футболе очень много задержек времени. Нужны правила, чтобы как-то изменить это. Давайте игрокам красные карточки, если они затягивают время при замене. Темп игры должен оставаться высоким.
Современный футбол похож на гандбол: 11 игроков защищаются на грани своей штрафной.
Футбол изменился, как изменилась жизнь. 50 лет назад в футбол играли для удовольствия, но сейчас это большой бизнес, в котором много денег.
По качеству игры и зрелищности Лига чемпионов превосходит чемпионат мира. Это происходит на протяжении многих лет. Если бы "Барселона" принимала участие в чемпионате мира, она бы победила.
Роналду или Месси? Роналду впечатляет, много забивает, но я отдаю предпочтение Месси – он более естественный и талантливый.
Месси – феномен, который уже выиграл все, но все равно ему хочется большего. Его скромность только умножает достижения.
Слышать комплименты – всегда приятно.
Я не привык смотреть в будущее. Мне вполне хватает хлопот уже сегодня.
*Материал впервые публиковался в 2016 году.
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