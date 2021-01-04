Переход Тайсона в Интернасьональ под угрозой срыва – бразильцы выставили условие звезде Шахтера
Полузащитник "горняков" Тайсон, чтобы покинуть донецкий клуб, вынужден будет пойти на существенное уменьшение зарплаты.
Бразильский Интернасьональ продолжает обрабатывать возможность подписания предварительного соглашения со своенравным полузащитником Шахтера Тайсоном. Напомним, контракт 32-летнего вингера с действующими чемпионами Украины истекает 30 июня и игрок уже может подписывать предварительный контракт с любым клубом.
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Новое руководство бразильского клуба провело переговоры с агентом Тайсона, однако не готов оформить переход игрока любой ценой, сообщает издание GauchaZH. Идея боссов Интернасьоналя заключается в том, чтобы убедить футболиста отказаться от большей части своих финансовых аппетитов.
Ведь зарплата в 250 тысяч евро, которую полузащитник получает в Шахтере, является неподъемной для бразильского клуба. Поэтому в такой ситуации вопрос возвращения Тайсона в Интернасьональ теперь куда больше зависит от желания самого футболиста, чем от желания клуба.
К слову, ранее футболист неоднократно заявлял о мечте вернуться в Интернасьональ, где он начинал свою профессиональную карьеру. Однако, "горняки" намерены удержать игрока и готовы предложить ему новый контракт.
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