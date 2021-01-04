Полузащитник "горняков" Тайсон, чтобы покинуть донецкий клуб, вынужден будет пойти на существенное уменьшение зарплаты.

Бразильский Интернасьональ продолжает обрабатывать возможность подписания предварительного соглашения со своенравным полузащитником Шахтера Тайсоном. Напомним, контракт 32-летнего вингера с действующими чемпионами Украины истекает 30 июня и игрок уже может подписывать предварительный контракт с любым клубом.

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Новое руководство бразильского клуба провело переговоры с агентом Тайсона, однако не готов оформить переход игрока любой ценой, сообщает издание GauchaZH. Идея боссов Интернасьоналя заключается в том, чтобы убедить футболиста отказаться от большей части своих финансовых аппетитов.

Ведь зарплата в 250 тысяч евро, которую полузащитник получает в Шахтере, является неподъемной для бразильского клуба. Поэтому в такой ситуации вопрос возвращения Тайсона в Интернасьональ теперь куда больше зависит от желания самого футболиста, чем от желания клуба.

К слову, ранее футболист неоднократно заявлял о мечте вернуться в Интернасьональ, где он начинал свою профессиональную карьеру. Однако, "горняки" намерены удержать игрока и готовы предложить ему новый контракт.

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