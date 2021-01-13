УЄФА у своєму Твіттері пригадав найкращі голи Тайсона у складі Металіста та Шахтаря, таким чином привітавши бразильця із 33-річчям.

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"З днем народження, Тайсон! 33 сьогодні", – йдеться у дописі до привітання.

Нагадаємо, Тайсон перейшов у Металіст у серпні 2010 року з Інтернасьйонала за 6,3 млн євро. У січні 2013-го за 15,24 млн євро перебрався у Шахтар. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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