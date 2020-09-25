Бывший игрок киевского Динамо и обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов 25 сентября празднует юбилей. Сегодня ему исполняется 60 лет.

УЕФА поздравил Игоря Беланова с юбилеем в своем Твиттере, опубликовав легендарные фото игрока Динамо в футболках киевлян и СССР.

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"Сегодня 6️0-летний юбилей празднует легенда Динамо Киев, лучший футболист Европы 1986 года, Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям", – написала пресс-служба союза европейских ассоциаций.

Игорь Беланов – выдающийся украинский футболист, известный по выступлениям за Динамо, Черноморец, Боруссию Менхенгладбах и Айнтрахт. В 1986 году он стал обладателем "Золотого мяча".

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