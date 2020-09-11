Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами функционера Украинской ассоциации футбола, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игоря Беланова и футболиста испанского Альбасете Романа Зозулю, известного своей волонтерской деятельностью.

Соответствующие награды они получили по случаю Дня физической культуры и спорта. Как сообщается на сайте президента, указом от 10 сентября сопредседатель Комитета профессионального футбола общественного союза "Украинская ассоциация футбола" Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

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Роман Зозуля получил от президента Украины орден "За заслуги" III степени. Награды предназначены "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

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