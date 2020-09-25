Колишній гравець київського Динамо та володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов 25 вересня святкує ювілей. Сьогодні йому виповнюється 60 років.

УЄФА привітав Ігоря Бєланова з ювілеєм у своєму Твіттері, опублікувавши легендарні фото гравця Динамо у футболках киян та СРСР.

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"Сьогодні 6️0-річний ювілей святкує легенда Динамо Київ, найкращий футболіст Європи 1986 року, Ігор Бєланов! Приєднуємося до привітань", – написала прес-служба союзу європейських асоціацій.

Ігор Бєланов – видатний український футболіст, який відомий виступами за Динамо, Чорноморець, Борусію Менхенгладбах та Айнтрахт. У 1986 році він став володарем "Золотого м'яча".

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