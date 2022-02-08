УЕФА отреагировал на жалобы Российского футбольного Союза на поведение украинских фанатов во время полуфинала футзального Евро.

Инспектор по этике и дисциплине начал расследование по мотивам матча Украина – Россия, сообщает официальный сайт Европейского футбольного Союза.

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Болельщики нашей команды исполнили легендарную песню "Путин – ху*ло". Диктору даже пришлось упрашивать фанатов не исполнять песни с нецензурной лексикой, поскольку матч могут остановить. Тогда украинцы сменили репетуар, взявшись напоминать всем, что "Кто не скачет, тот мос**ль".

РФС направил жалобу о политических лозунгах и разжигании межнациональной ненависти со стороны украинских фанатов. УЕФА подробнее рассмотрит все инциденты, после чего будет принято решение о возможном наказании "сине-желтых".

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