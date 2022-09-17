Форварду СК Днепр-1 Артему Довбику не удалось оформить призовой дубль по итогам 2-го тура третьего по силе дивизиона.

Нападающий армянского Пюника Юсуф Отубаньо стал автором самого красивого гола недели в Лиге конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Нигерийский форвард в матче против братиславского Слована помог своей команде одержать победу (2:0), удвоив преимущество в середине второго тайма. Этот гол стал дебютным для футболиста в турнире.

К слову, конкурентом Отубаньо за приз был представитель СК Днепр-1 Артем Довбик – его гол в ворота кипрского Аполлона стал четвертым в рейтинге. Второе и третье место заняли Алехандро Баэна из испанского Вильярреала и Вадис Оджиджа-Офо из бельгийского Гента соответственно.

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