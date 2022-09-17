Форварду СК Дніпро-1 Артему Довбику не вдалось оформити призовий дубль за підсумками 2-го туру третього за силою дивізіону.

Нападник вірменського Пюніка Юсуф Отубанйо став автором найкрасивішого гола тижня у Лізі конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нігерійський форвард у матчі проти братиславського Слована допоміг своїй команді здобути перемогу (2:0), подвоївши перевагу в середині другого тайму. Цей гол став дебютним для футболіста у вищезгаданому турнірі.

До слова, конкурентом Отубанйо за приз був представник СК Дніпро-1 Артем Довбик – його гол у ворота кіпрського Аполлона посів четверту сходинку. Друге і третє місце зайняли Алехандро Баена з іспанського Вільяреала та Вадіс Оджіджа-Офо з бельгійського Гента відповідно.

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