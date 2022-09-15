Лига Европы, 3 тур

АЗ Алкмаар – Вадуц – 4:1

Голы: Бараси, 19, Бейкема, 81, Сугавара, 90+2, Де Вит, 90+5 – Гьользер, 22

Гент – Шемрок Роверс – 3:0

Голы: Кюйперс, 9, Одиджа-Офо, 18, 65

Жальгирис – Базель – 0:1

Гол: Зечири, 62

Пюник – Слован Братислава – 2:0

Голы: Дашян, 35, Отубанджо, 37

Славия – Балкани – 3:2

Голы: Фрашери, 26 (авт), Олаинка, 34, Масопуст, 41 – Красники, 23, Кореница, 29

ЧФР Клуж – Сивасспор – 0:1

Гол: Градель, 28 (п)

Юргорден – Мольде – 3:2

Голы: Думбуя, 50, Банда, 58, Асоро, 90+1 – Фофана, 39 (п), Брейвик, 77

В группе Е, где выступает наш СК Днепр-1, едва не случилась сенсация. АЗ Алкмаар лишь в конце матча сумел дожать Вадуц. Представитель Лихтенштейна забил первый исторический гол для своей страны на групповых стадиях еврокубков. Через три недели Вадуц будет играть с днепрянами.

Пюник во главе с Егише Меликяном и тремя украинцами в составе (Антон Братков, Сергей Вакуленко и Роман Карасюк) разобрался со Слованом из Братиславы. Ереванская команда забила в ворота соперника два роскошных гола. К сожалению, наши земляки участия в результативных атаках не приняли.

А вот Тарас Качараба активно помогал Славии обыграть Балкани. Именно украинский защитник мог открыть счет в матче, но не сумел подстроиться под подачу с фланга. В конце концов, Качараба великолепным пасом через полполя разогнал первую голевую атаку своей команды. В итоге зрители увидели аж 5 забитых мячей. Правда, все еще до перерыва.