Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик по результатам голосования стал лучшим футболистом 2-го тура группового раунда Лиги конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

Двойное признание: Довбик – среди претендентов на звание лучшего игрока и автора гола тура Лиги конференций

Напомним, 25-летний футболист в матче против кипрского Аполлона записал на свой счет два гола и отдал результативную передачу. Конкурентами украинца в борьбе за звание лучшего игрока тура были: Эммануэль Банда из Юргордена (гол+ассист в матче с Мольде), Сердар Гюрлер из Истанбул Башакшехира (два гола в ворота Фиорентины) и Деян Любичич из Кельна (дубль против Словацко). Это первое подобное признание для Артема в Лиге конференций. К слову, сразу после матча Довбик отправился в расположение сборной Украины, которая начинает подготовку к матчам Лиги наций.

После 2-х туров подопечные Александра Кучера с 3-мя очками идут в турнирной таблице группы Е Лиги конференций вторыми. Лидирует в квартете с 6 пунктами АЗ.

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