Мбаппе надеется взять реванш за поражение от Германии со сборной Франции во вторник. Однако остается вопрос, получит ли он поддержку отечественной публики. Международный матч пройдет в Марселе, а это значит, что на трибунах, скорее всего, будет много болельщиков местного Олимпика. В следующее воскресенье Марсель сыграет с ПСЖ в чемпионате Франции.

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"Я пойму, если меня освистают завтра Но я полностью сосредоточусь на матче, а не на приеме, который мне окажут. Если меня не освистают, я приятно удивлюсь.

В матче с Германией мы играли плохо. Пусть эта игра и была товарищеской, она всё равно давала ответы на некоторые вопросы, и их нельзя игнорировать. Мы отстали во многих аспектах. Теперь мы предупреждены и готовы отреагировать", – сказал Мбаппе в эфире передачи Le Classique.

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