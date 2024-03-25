Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе очікує почути від марсельських уболівальників свист на свою адресу під час товариського матчу з Чилі.

Мбаппе сподівається взяти реванш за поразку від Німеччини зі збірною Франції у вівторок. Однак залишається питання, чи отримає він підтримку вітчизняної публіки. Міжнародний матч пройде в Марселі, а це означає, що на трибунах, найімовірніше, буде багато вболівальників місцевого Олімпіка. Наступної неділі Марсель зіграє з ПСЖ у чемпіонаті Франції.

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"Я зрозумію, якщо мене освистають завтра Але я повністю зосереджуся на матчі, а не на прийомі, який мені нададуть. Якщо мене не освистають, я приємно здивуюся.

У матчі з Німеччиною ми грали погано. Нехай ця гра і була товариською, вона все одно давала відповіді на деякі питання, і їх не можна ігнорувати. Ми відстали в багатьох аспектах. Тепер ми попереджені і готові відреагувати", – сказав Мбаппе в ефірі передачі Le Classique.

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