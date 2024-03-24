Команда Дидье Дешама потерпела первое поражение за четыре матча. Сборная Германия легко и без проблем справилась с "синими". Кроос уже на 8 секунде оформил результативную передачу, когда красивым дальним пасом перевел мяч на Вирца, а тот не промахнулся, пробив из-за пределов штрафной площади. Хаверц в начале второго тайма забил второй гол в ворота Самба и поставил точку в матче.

Кроос вернулся в сборную Германии ассистом на 8 секунде – Бундестим не заметила Францию, Мбаппе провалился

Сборная Франции 26 марта сыграет против Чили, а Бундестим будет принимать на своем поле Нидерланды.