Фантастический ассист Крооса в видеообзоре матча Франция – Германия – 0:2
07:30 - Читати українською
Сборная Германии обыграла Францию (2:0) в товарищеском матче. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Флориан Вирц 1’
Кай Хаверц 49’
1’ Флориан Вирц
49’ Кай Хаверц
Команда Дидье Дешама потерпела первое поражение за четыре матча. Сборная Германия легко и без проблем справилась с "синими". Кроос уже на 8 секунде оформил результативную передачу, когда красивым дальним пасом перевел мяч на Вирца, а тот не промахнулся, пробив из-за пределов штрафной площади. Хаверц в начале второго тайма забил второй гол в ворота Самба и поставил точку в матче.
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Сборная Франции 26 марта сыграет против Чили, а Бундестим будет принимать на своем поле Нидерланды.
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